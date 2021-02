Confirmado na manhã deste sábado(13) pelo Comitê de Enfrentamento à COVID-19, mais um óbito no município.Trata-se de paciente do sexo feminino, 93 anos, diabética, hipertensa, diagnosticada com coronavírus na última quarta feira, internada no FHCQ desde então por apresentar piora no quadro clínico, faleceu ontem por volta das 22 horas.

Esse é o 12° óbito na cidade em consequência do Covid-19.