3ª Edição do desafio Javali do Pampa reúne em Quaraí controladores de diversas cidades do estado.

O javali é uma praga que tem causado enormes prejuízos para a fauna nativa e para a produção rural em nossa região. A destruição de lavouras, ataque aos animais nativos e a produção pecuária, tem gerando um importante movimento para a caça e controle desses animais.



Durante os dias 15, 16 e 17 de novembro, Quaraí sediou a 3ª edição do Mutirão de Controle do Javali da Fronteira Oeste do RS – Desafio Javali do Pampa, organizado pela Prefeitura Municipal, e contou com diversos apoios locais e regionais.

Foram ao todo sete equipes, com dezenas de participantes das mais diversas cidades como Ivoti, Barão, Novo Hamburgo, Garibaldi, Alegrete, Santa Margarida, Santa Maria, Ijuí, Quaraí, Artigas-UR, dentre outras. A abertura e o encerramento do mutirão foram realizados no Piquete Rio Grande Tchê.

A premiação aconteceu na manhã de domingo (17) finalizando com um churrasco de confraternização entre todos os participantes. Os critérios de premiação foram: Exemplar Mais Pesado, Maior Número de Espécimes Abatidos e Maior Presa. A equipe Caçadores da Fronteira de Quaraí, foi a grande vencedora faturando o primeiro lugar em todas as categorias.

Fonte: SECOM / PMQ