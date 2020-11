Entre os dias 9 e 19 de novembro de 2020, o 5º Regimento de Cavalaria Mecanizado participou da Operação Arandu, que tinha dentre seus objetivos a troca de informações sobre operações militares entre as duas nações vizinhas, Brasil e Argentina. O exercício combinado contou com tropas de diversos Comandos Militares dos dois países e, ainda, com diversas autoridades militares.