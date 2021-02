A SBI não recomenda tratamento precoce para COVID-19

A Sociedade Brasileira de Infectologia não recomenda tratamento precoce para COVID-19 com qualquer medicamento (cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina, azitromicina, nitazoxanida, corticoide, zinco, vitaminas, anticoagulante, ozônio por via retal, dióxido de cloro), porque os estudos clínicos randomizados com grupo controle existentes até o momento não mostraram benefício e, além disso, alguns destes medicamentos podem causar efeitos colaterais. Ou seja, não existe comprovação científica de que esses medicamentos sejam eficazes contra a COVID-19.

Essa orientação da SBI está alinhada com as recomendações das seguintes sociedades médicas científicas e outros organismos sanitários nacionais e internacionais, como: Sociedade de Infectologia dos EUA (IDSA) e da Europa(ESCMID), Instituto Nacional de Saúde dos EUA (NIH) Centos Norte-Americanos de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), Organização Mundial da Saúde (OMS) e Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde do Brasil (ANVISA).

FONTE: Texto presente no documento ATUALIZAÇÕES E RECOMENDAÇÕES SOBRE A COVID-19. Elaborado em 09/12/2020. Disponível em nosso site e redes sociais. https://t.co/EwZAxRHpvJ