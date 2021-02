Altas temperaturas e o La Niña aumentarão a estiagem no RS

As altas temperaturas e o fenômeno La Niña irão agravar a estiagem no Rio Grande do Sul em 2021. Ainda no ano passado, as bacias hidrográficas não receberam a chamada recarga hídrica entre os meses de janeiro e maio e nem mesmo as chuvas do meio do ano conseguiram melhorar a situação dos rios no Estado. Ontem, na vista na orla do Guaíba, já era possível ver as marcas da estiagem em diversos pontos, principalmente nas cercanias do anfiteatro Pôr-do-Sol. Conforme a Sala de Monitoramento Hidrológico da Sema, nas últimas 24 horas, os maiores volumes de chuva foram registrados em bacias do Nordeste do RS.