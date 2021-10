Artiguense brilha no 3º e 4º Encontro da Categoria Praga by Rotax DD2 realizada no Kartódromo de Fray Bentos.

Após vários anos de ausência, o Campeonato Nacional de Karting voltou à pista de kart Playa Ubici em Fray Bentos. Uma trilha muito bonita nas margens do Rio Uruguai, a melhor do Uruguai.

O Artiguense Luiggi Boto Bizera foi o destaque da 3ª etapa do campeonato nacional de karting da categoria Praga By Rotax DD2 alcançando o primeiro lugar na primeira bateria e o quarto lugar na segunda, o que rendeu a segunda classificação na geral da etapa.

O torneio garante ao campeão a presença no Mundial da categoria em Dubai, que conta com motores 125cc de duas marchas, chassis de ultimas geração com freio na frente e atrás.

Foto: Lapole/Uy