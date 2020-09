Atentado com fogo a carro, homem baleado e um procurado que se apresenta: o resumo das ocorrências policiais do final de semana

Patricia Sanchotene, delegada de Policia de Quaraí.

PRESSOS APÓS “TACAR FOGO” EM CARRO DE POLICIAL

Na manhã de sábado (29), a Polícia Civil de Quaraí e a Brigada Militar, com auxílio de populares, prenderam em flagrante F.H.G.C. 20 anos e apreenderam o adolescente infrator D.D.V.B., 15 anos, após cometerem o crime de incêndio doloso. Os criminosos atearam combustível inflamável e fogo em veículo particular de um policial civil desta cidade, mas logo as chamas foram controladas, acarretando danos materiais. Acreditasse que seja uma represália à ação da polícia, pelo combate firme e forte que vem fazendo contra o tráfico de drogas na cidade.

HOMEM É BALEADO EM BRIGA

Na tarde de sábado (29) deu entrada na Emergência do Hospital de Caridade de Quaraí, um homem de 42 anos com um ferimento de arma de fogo na coxa esquerda. O motivo teria sido o desentendimento em um jogo na Vila Gaudêncio.

FORAGIDO SE APRESENTA A POLÍCIA CIVIL

Desdobramentos da prisão de dois traficantes pertencentes a uma facção de São Gabriel na terça-feira (25). Nesta tarde de sábado (29), um dos dois foragidos que foram identificados no dia, apresentou-se na Delegacia de Polícia da cidade. O acusado de tráfico de iniciais I.L.G.S, 21 anos, natural de Quaraí, se apresentou voluntariamente junto a seu Advogado, pois existia um mandado de prisão preventiva por tráfico de entorpecentes.