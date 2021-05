Aulas começam a voltar na região

Com a autorização às pressas para a retomada da educação no Rio Grande do Sul, apenas ontem, tarde danoite, a Secretaria Estadual da Educação tornou público o calendário para o reinício das aulas na rede pública.

Será a partir da próxima segunda-feira, com a Educação Infantil e os dois primeiros anos do Ensino Fundamental. O calendário é escalonado e prevê a volta de estudantes de todas as séries e do Ensino Técnico até 13 de maio.