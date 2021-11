Avançar no Esporte: Estado anuncia investimentos de R$ 54,7 milhões para quatro projetos estratégicos

Valor é três vezes maior que investimentos feitos nos últimos 18 anos no RS

O governo do Estado anunciou, nesta terça-feira (9/11), nova leva de investimentos do programa Avançar. Agora é o Avançar no Esporte, que destinará R$ 54,7 milhões a quatro projetos estratégicos da Secretaria do

Esporte e Lazer (Sel), que contemplam desde melhorias e reformas em espaços esportivos em municípios do Rio Grande do Sul até a promoção de eventos desportivos. O valor é três vezes maior que os investimentos feitos nos últimos 18 anos no Estado nessa área.

Assim como os demais projetos já anunciados do programa Avançar, o Avançar no Esporte conta com valores exclusivamente de origem no Tesouro Estadual, fruto das reformas estruturantes realizadas pela atual gestão e de recursos extraordinários das privatizações.

Avançar Esporte1

“O Avançar no Esporte é avançar no desenvolvimento da base ao alto rendimento. Avançar na saúde, no lazer e no bem-estar das pessoas. Avançar na inclusão de todos e na integração com a comunidade. E avançar na educação, na segurança e na qualidade de vida”, disse o titular da Sel, Danrlei de Deus.

O Programa Estadual de Infraestrutura Esportiva prevê a construção, a melhoria e a reforma de espaços esportivos em municípios gaúchos. As prefeituras interessadas em receber o incentivo podem estabelecer convênio com a Sel.

O investimento governamental está dividido nas seguintes faixas:

– municípios com até 20 mil habitantes podem apresentar até 26 projetos de até R$ 300 mil cada;

– municípios acima de 20 mil até 50 mil habitantes podem apresentar até 15 projetos de até R$ 600 mil cada;

– municípios acima de 50 mil até 100 mil habitantes podem apresentar até oito projetos de até R$ 900 mil cada;

– municípios acima de 100 mil habitantes podem apresentar até cinco projetos de até R$ 1,2 milhão cada.

Em contrapartida, os municípios arcam com, no mínimo, 10% sobre o valor total das obras de infraestrutura.

Cada projeto não poderá exceder o valor de R$ 400 mil, e as prefeituras que se habilitarem, em contrapartida, deverão aportar o percentual mínimo de 30% do valor total do projeto solicitado.

Também possibilitará melhorias na infraestrutura de centros públicos estaduais dedicados à prática esportiva. A verba aplicada para esse projeto é oriunda de recursos do Fundo Estadual de Incentivo ao Esporte (Feie), com garantia do Tesouro do Estado.

De Quaraí estiverem presentes os vereadores Rafael Refatti y Joãozinho da Luz e os secretários municipais Cardona e Cristian Tobias.