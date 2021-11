Campanha Papai Noel dos Correios 2021 começa no Rio Grande do Sul

A campanha Papai Noel dos Correios no Rio Grande do Sul foi lançada nesta quinta-feira durante uma solenidade na Praça da Alfândega, em Porto Alegre. A iniciativa foi aberta com o lançamento do selo de

Natal em 2021. A peça que tem como tema o “Reencontro” foi criada pelos artistas Ariadne Decker e seu filho Meik, residentes em Novo Hamburgo. A abertura da campanha contou com as presenças do Papai Noel e do boneco Carterito – mascote dos Correios.

Os dois realizaram um passeio pela Capital para convidar a população a adotar as cartas. Eles passaram pelo Centro Histórico, incluindo pontos como o Mercado Público, a praça da Matriz e a Usina do Gasômetro. A caravana passou ainda pelo Parque da Redenção e pelas avenidas João Pessoa, Ipiranga, Nilo Peçanha e Assis Brasil. Durante o trajeto, o Papai Noel fez uma parada em um dos pontos de entrega de presentes da Capital: a agência Moinhos de Vento. O fim do passeio terminou na Tenda de Papai Noel, localizada na Praça da Alfândega, entre o Farol Santander e o prédio histórico dos Correios.

Campanha realizada há mais de 32 anos

A Campanha Papai Noel dos Correios é realizada há mais de 32 anos e ao longo desse tempo atendeu a mais de seis milhões de pedidos de crianças carentes. Este ano, o Papai Noel dos Correios mobiliza os moradores de oito cidades gaúchas: Porto Alegre, Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Passo Fundo, Pelotas, Santa Cruz do Sul, Santa Maria e Santo Ângelo.

Todas as crianças que participam desta edição da campanha já enviaram suas cartinhas e os pedidos estão cadastrados na plataforma dos Correios. As cartas foram escritas por alunos do 5º ano do Ensino Fundamental de escolas selecionadas pelas secretarias de educação municipal e estadual que atendem estudantes em situação de vulnerabilidade social.

A adoção das cartinhas é exclusivamente pela internet, neste link. Para adotar uma cartinha, é preciso clicar “Adotar Agora”, selecionar o estado e a cidade, escolher uma ou mais cartas e informar alguns dados (nome, telefone e e-mail) para registro da adoção no sistema da campanha.

Os padrinhos devem levar os presentes na agência indicada no site no momento da adoção, nas oito cidades que participam da campanha no Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, além das agências Moinhos de Vento, São João, Vila Jardim e Ipanema, é possível entregar o presente na Tenda do Papai Noel localizada na Praça da Alfândega, entre o Farol Santander e o prédio histórico dos Correios.

Conforme Silveira, em razão da pandemia da Covid-19, não serão feitos pacotes nos locais de entrega de presentes. Madrinhas e padrinhos devem entregar o presente em uma embalagem reforçada com o código da carta escrito no pacote de forma visível e legível, para que os Correios possam identificar o destinatário correto. A entrega pode ser feita até o dia 10 de dezembro.

Fonte: CP

Foto: Alina Souza