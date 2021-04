César Oliveira assume gabinete na Casa Civil

Presidente em exercício do Movimento Tradicionalista Gaúcho, o Adido Cultural do Rio Grande do Sul, César Oliveira, ganhou um gabinete na Casa Civil do Governo do Estado. A posse aconteceu no Palácio Piratini e contou com a presença do Governador Eduardo Leite.

Com o gabinete, César tem uma assessoria que estará à disposição de entidades tradicionalistas e demais fazedores de cultura para encaminhar demandas e esclarecer dúvidas que dizem respeito a órgãos do estado e formas de obtenção de recursos para a cultura. O telefone de contato é (51) 3210-4405, ramais 4360 e 4366 e os e-mails, cesaroliveira@casacivil.rs.gov.br e mauricio-freitas@casacivil.rs.gov.br.

Inicialmente criado para representar a cultura do estado no Brasil e exterior, a função de Adido Cultural agora se torna mais abrangente. “Queremos ter um foco nos jovens, e trabalhar sua aproximação com a cultural regional, inclusive dentro das escolas. Vamos fazer o diálogo entre a cultura regional e as demais culturas do estado. E fortalecer o setor, como um todo”, explica César. Como Adido, César terá um papel importante no sentido de inserir o tradicionalismo no Turismo do estado. As conversas com o secretário de Turismo recém empossado, Ronaldo Santini, já começaram. “Nossos CTGs tem um potencial muito grande para fornecerem atrações aos turistas que nos visitarem, em diversas áreas, como danças, canto, declamação e nas atividades campeiras”, exemplifica César.

Outra meta é lutar pelo tombamento da cultura gaúcha como Patrimônio Imaterial do país, o que foi tema de recente reunião com a diretoria do Instituto do Patrimônio do Patrimônio Histórico, Artístico e Nacional (Iphan). “Uma das consequências diretas desta iniciativa é uma maior facilidade de captar patrocínios. Se alcançarmos este objetivo, por exemplo, as empresas que investirem na Lei Federal de Incentivo à Cultura, não precisão mais depositar uma contrapartida à União, podendo abater no Imposto de Renda a totalidade dos valores investidos”, ressalta o adido.

O governador Eduardo Leite diz que a ponte entre o Governo e a cultura gaúcha é importante porque o setor está ligado ao turismo, sendo um ” ativo para o desenvolvimento de novas rotas”, além de fomentar a inclusão e a mobilização das comunidades. “A função do Cesar será, justamente, de atuar transversalmente como elo entre o governo e suas diversas políticas e o movimento tradicionalista”, afirmou Leite.