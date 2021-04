Com equipamentos disponíveis Quaraí começa a receber pacientes da região

A cidade tem 5 leitos de UTI para atendimento de pacientes em transcurso da Covid-19, e que precisam serentubados, e começou nos últimos dias a receber transferências, de acordo a informações publicadas pela prefeitura nas redes sociais. Dois pacientes oriundos de Uruguaiana já estão internados no Fundação Hospital de Caridade de Quaraí, que a poucos dias foi incluído no cadastro nacional de leitos disponíveis.

Novos equipamentos

Um novo ecógrafo e um espirometro foram adquiridos pela Secretaria de Saúde em parceria com o Hospital da cidade. A Espirometria é um exame do pulmão, também conhecido como Prova de Função Pulmonar, Prova Ventilatória ou Exame do sopro.