Conexão Pampa Gaúcho acontecerá de forma online no dia 18/08

Evento gratuito organizado pelo Sebrae RS pretende debater o futuro do desenvolvimento da região da Campanha e Fronteira Oeste

Um evento inédito para debater o futuro do desenvolvimento da região da Campanha e Fronteira Oeste, compartilhar histórias que inspiram e trazer conteúdo de qualidade. Assim será o Conexão Pampa Gaúcho, que acontecerá no dia 18 de agosto, às 19h, de forma online e com transmissão pelo Youtube. As incrições podem ser feitas através do link: bit.ly/conexao-pampa.

“Pensamos em fazer um evento em parceria com todas as universidades da região para mostrar que podemos ter um novo comportamento. Trata-se de uma grande oportunidade de inovar e unir forças, pois, para nos desenvolvermos, precisamos estar unidos. Queremos mostrar nossas potencialidades e que a maior delas seja a nossa união. Todos já fazem muito pela educação, potencializam nossas vocações, por isso convidamos a todos a fazerem parte deste elenco”, destaca o gestor de projetos de inovação do Sebrae RS, Marcio Eduardo da Silva.

O Conexão Pampa Gaúcho pretende conectar iniciativas que criam um ecossistema de inovação e surge para unir, aproximar e mediar as instituições para todos convergirem para aprimorar o empreendedorismo na região. A Universidade Federal do Pampa (Unipampa), parceira nesta ação junto com outras universidades, desenvolveu uma pesquisa com respostas dos alunos do final do curso de Engenharia de Software. O resultado mostra que 28,6% dos estudantes pretende empreender, ter a sua própria empresa ou ser autônomo quando concluir o curso contra outros 70% que preferem ser empregados ou fazer concurso público, reforçando a importância do evento na região. “Acreditamos que esse baixo nível de futuros empreendedores pode ser uma das principais causas do pouco desenvolvimento econômico da região. E eventos que fomentem as características individuais contribuem para o desenvolvimento da cultura empreendedora na região”, relata o coordenador da incubadora de empresas no Parque Tecnológico PampaTec, Émerson Rizzatti.

A programação conta com a palestra do escritor de Vacaria Maurício Benvenutti, que também é empreendedor e foi sócio da XP Investimentos. Atualmente, é sócio do StartSe e autor dos bestsellers Incansáveis e Audaz. Há cinco anos no Vale do Silício, tornou-se referência brasileira em inovação, sendo reconhecido no Congresso Nacional como Personalidade Brasileira de 2017. O Conexão Pampa Gaúcho é uma realização do Sebrae RS em parceria com o Instituto Federal Sul-rio-grandense, o Instituto Federal Farroupilha, a Urcamp, Universidade Federal do Pampa (Unipampa), a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS), a Unopar Alegrete, Anhanguera Uruguaiana e o Espacio Cowork TR Norte.

Confira a programação:

19h – Abertura

19h20 – Palestra com Maurício Benvenutti e bate-papo

20h – Histórias que inspiram – com a apresentação de casos reais de empresários da região, dos ramos Agronegócio, Inovação e Turismo:

Ivo Wagner – Produtor Rural – Agronegócio

Jonathan Behrens – Esco GD – Inovação

Cecília Martins Schwanck – Restaurante San Valentino – Turismo

21h30 – Encerramento