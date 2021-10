Criadores lançam Feira de Terneiro Búfalo da Fronteira Oeste e realizam primeiro leilão virtual da espécie no RS

Atividade tradicional na Fronteira Oeste do Estado, a criação de búfalos ganha agora um evento anual, cuja primeira edição será realizada no próximo dia 27, às 20h. Trata-se da Iª Feira do Terneiro Búfalo da Fronteira Oeste, com 500 animais inscritos por criadores para serem ofertados por meio de leilão virtual a cargo do Escritório Guará. A transmissão será pelo Lance Rural (www.lancerural.com.br), com apoio da Parceria Leilões e Fábio Crespo.

O plantel de animais é composto de machos e fêmeas das raças de búfalos presentes no Estado (murrah, mediterrâneo e jafarabadi). Da safra 2021, nascidos entre janeiro e abril, basicamente, os terneiros têm peso estimado de 180 a 200 quilos. A precocidade, a produtividade e a longevidade são qualidades dos bubalinos que beneficiam os produtores da espécie.

O leilão tem apoio da Ascribu (Associação Sulina de Criadores de Búfalos), presidida desde o início de setembro pela primeira mulher eleita para o cargo, a criadora e médica veterinária Desireé Möller. Em seu mandato, a dirigente quer unir e fortalecer os criadores já existentes e atrair novos à atividade.

Outra representante do gênero feminino, também pioneira no seu ofício, é peça-chave do leilão. Trata-se de Patrícia Cáceres, a primeira leiloeira rural do país, que retoma sua carreira no comando do martelo no dia 27. Ela é filha do fundador do Escritório Guará, Pedro Paulo Gonçalves, figura referencial como leiloeiro e pecuarista na Fronteira Oeste entre o início da década de 1960 e 2020, quando faleceu.

A bubalinocultura vive um momento de crescimento no país, tanto na carne – com menos colesterol, menos caloria, menos gordura e mais proteínas e nutrientes – como, especialmente, no leite – naturalmente isento da proteína betacaseína A1, potencial causadora de indigestibilidade e problemas gástricos.

Os laticínios que processam leite de búfala em diferentes estados não estão conseguindo dar conta da demanda, de acordo com o presidente da Associação Brasileira de Criadores de Búfalo (ABCB), Caio Vinícius Di Helena Rossato, médico veterinário e sócio-proprietário do laticínio Família Rossato, em Pilar do Sul (SP).

AGENDE-SE

O quê: Iª Feira do Terneiro Búfalo da Fronteira Oeste (leilão virtual)

Quando: 27 de outubro, às 20h

Onde: Canal Lance Rural (www.lancerural.com.br)

Promoção: Escritório Guará (Rosário do Sul), leiloeira Patrícia Cáceres

Apoio: Ascribu (Associação Sulina de Criadores de Búfalos)

Informações: 21 9 9627 2706 / 55 9 9648 8492 / 55 3231 2000