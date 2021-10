Cyro Martins e Dyonélio Machado são retratados com outros 24 escritores gaúchos em mostra ao ar livre em Porto Alegre

Os ilustres quaraienses Cyro Martins e Dyonélio Machado integram a seleção de 26 importantes escritores

gaúchos retratados por 18 reconhecidos artistas visuais do Estado. A artista Helena Stainer retratou Cyro e Graça Craidy produziu a obra referente a Dyonélio na exposição Autorias.

A mostra é uma homenagem das artes visuais à literatura produzida no Rio Grande do Sul. Aberta oficialmente no sábado (2), permanece até o dia 31 na Escadaria, galeria a céu aberto no Viaduto Otávio Rocha, na Avenida Borges de Medeiros, Centro Histórico. É gratuita e aberta ao público 24 horas por dia.

A artista Graça Craidy, também a organizadora da iniciativa, ressalta no texto de apresentação da exposição: “O que seria de um povo se, entre sua gente, não surgissem prosadores dos seus enredos, mapeadores dos seus anseios, tradutores dos seus delírios, derrotas, renascimentos, paixões? A história de um povo é, também, além dos fatos, a história da sua imaginação. Nossa homenagem é para eles, os narradores da alma rio-grandense”.

A exposição foi incluída pela Câmara Rio-Grandense do Livro como evento prévio da 67ª edição da Feira do Livro, que se realizará de 29 de outubro a 15 de novembro, na Praça da Alfândega, também no Centro Histórico de Porto Alegre.

–

Os artistas e os escritores homenageados:

Beatriz Balen Susin (Luiz Antonio de Assis Brasil e Maria Carpi)

Bernardete Conte (Simões Lopes Neto)

Emanuele de Quadros (Luisa Geisler)

Erico Santos (Lya Luft e Moacyr Scliar)

Gilmar Fraga (Carol Bensimon e Erico Verissimo)

Graça Craidy (Dyonélio Machado e Marô Barbieri)

Gustavo Burkhart (Luis Fernando Verissimo)

Gustavo Schossler (Fernanda Bastos)

Gustavot Diaz e Ise Feijó (Caio Fernando Abreu)

Helena Stainer (Cíntia Moscovich e Cyro Martins)

Liana d’Abreu (Lélia Almeida)

Liana Timm (Eliane Brum e Mario Quintana)

Mariza Carpes (Leticia Wierzchowski)

Nara Fogaça (Martha Medeiros e Josué Guimarães)

Pena Cabreira (Claudia Tajes e João Gilberto Noll)

Thiago Quadros (Sergio Faraco)

Ubiratan Fernandes (Jane Tutikian e Oliveira Silveira)