Em dia de caos, Câmara de Porto Alegre mantém veto ao passaporte vacinal

Cenas de ignorância não compatíveis com a boa política, independentemente de ideologias, mas teimam em aparecer nesses dias polarizados. O que se viu na tarde de ontem na Câmara de Vereadores de Porto Alegre foi lamentável.

Uma imagem de suástica, insultos de cunho racista, agressões físicas e negacionismo. Foram esses os ingredientes que marcaram a sessão da tarde dessa quarta-feira na Câmara Municipal de Porto Alegre, no momento em que os vereadores analisavam o veto parcial do prefeito Sebastião Melo (MDB) ao projeto que estabelecia um passaporte vacinal na cidade. O veto acabou mantido, por 18 votos a favor, 14 contrários e duas abstenções. Mas a decisão não tem eficácia, já que uma medida estadual torna obrigatória a comprovação da imunização em determinados espaços. Vale lembrar que os imunizantes estão ligados à queda nos números da pandemia.

Sessões com o clima mais quente, com discussões acaloradas, não são raras na Câmara. No entanto, as cenas de ontem – provocadas por manifestantes que se dizem defensores da liberdade e, por isso, são contrários à obrigação do passaporte vacinal – ultrapassaram os limites da divergência.

Para piorar, um cartaz criticava a obrigação do comprovante vacinal comparando-a a uma prática nazista. Porém, o que mais se destacava era uma suástica. A lei 7.716/1998 veda a veiculação de símbolos que divulguem o nazismo. Antes de serem retirados, uma briga generalizada tomou conta da galeria e envolveu ao menos dois parlamentares: Roberto Robaina (PSOL) e Clàudio Janta (Solidariedade), além de assessores.

Como se não bastasse, uma outra manifestante chamou vereadoras da bancada negra de “lixo” e “empregadas”. As parlamentares informaram que irão à Delegacia de Combate à Intolerância para registrar um boletim de ocorrência contra os agressores e pedir que medidas sejam tomadas. A Câmara publicou uma nota de repúdio. O prefeito Sebastião Melo ignorou o assunto em suas redes sociais.