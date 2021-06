Empreender no Tik Tok: confira 4 dicas essenciais para divulgar sua marca na rede social  

comunicação entre empresa e público, como o Facebook, Instagram e Whatsapp. Ainda assim, uma rede social até então desconhecida vem chamando atenção pela quantidade de downloads que tem recebido. O App Tik Tok ultrapassou 66 milhões de instalações no final de 2020, das quais 10% ocorreram no Brasil, segundo informações do Sensor Tower.



No aplicativo, o usuário pode gravar e publicar vídeos de curta duração, que podem ser editados com músicas, efeitos especiais, filtros, entre outros. Trazendo para a realidade dos empreendedores, o desafio agora é entender as funcionalidades da ferramenta para obter sucesso na comunicação e interação com os usuários. “Nesta plataforma, o importante é pensar em ações que possam entreter o público, diferente de outras redes, como o LinkedIn, por exemplo, em que o principal objetivo é o networking profissional”, destaca a publicitária e docente da área digital da Faculdade Senac Porto Alegre, Débora Coelho. Com objetivo de auxiliar quem deseja empreender no Tik Tok, Débora elencou as principais dicas. Confira:

A digitalização dos processos fez com que diversas empresas e profissionais repaginassem sua forma de atuar e atingir seu público alvo. No cenário atual, diversas plataformas foram capazes de facilitar acomunicação entre empresa e público, como o Facebook, Instagram e Whatsapp. Ainda assim, uma rede social até então desconhecida vem chamando atenção pela quantidade de downloads que tem recebido. O App Tik Tok ultrapassou 66 milhões de instalações no final de 2020, das quais 10% ocorreram no Brasil, segundo informações do Sensor Tower.No aplicativo, o usuário pode gravar e publicar vídeos de curta duração, que podem ser editados com músicas, efeitos especiais, filtros, entre outros. Trazendo para a realidade dos empreendedores, o desafio agora é entender as funcionalidades da ferramenta para obter sucesso na comunicação e interação com os usuários. “Nesta plataforma, o importante é pensar em ações que possam entreter o público, diferente de outras redes, como o LinkedIn, por exemplo, em que o principal objetivo é o networking profissional”, destaca a publicitária e docente da área digital da Faculdade Senac Porto Alegre, Débora Coelho. Com objetivo de auxiliar quem deseja empreender no Tik Tok, Débora elencou as principais dicas. Confira:

Observe a rede social: após a criação da conta, a primeira dica é observar. Olhe o conteúdo de outras pessoas e marcas, analise os vídeos e veja quais você gosta ou acha interessante. Fique atento ao que é feito por outras empresas e como os usuários reagem e usam o aplicativo.

Navegue e pratique: aprenda como fazer os vídeos. Existem muitos tutoriais na internet que ensinam como gravar os primeiros vídeos. O app, em si, é muito intuitivo e fácil de operar, porém é importante conhecer a ferramenta e as suas potencialidades. Lembre-se que os primeiros vídeos podem não sair muito bons, por isso é de extrema importância continuar treinando.

Produza conteúdos variados: no TikTok, os empreendedores podem fazer inúmeras ações para serem mais conhecidos e divulgarem suas marcas, produtos e serviços. Alguns dos formatos mais utilizados são as dublagens mencionando a marca e/ou produto. Outra dica são os vídeos sobre o dia a dia de trabalho ou os desafios com músicas e danças, entre outras ações leves e divertidas.

Mantenha o seu DNA: o TikTok, até o momento, tem sido utilizado com um viés de entretenimento, por isso é importante o empreendedor manter a sua comunicação alinhada com o seu próprio estilo e com o DNA da sua marca. Assim, usará a plataforma a seu favor e sem ‘forçar a barra’.

E não para por aí! Segundo a docente, é preciso ter em mente que as mídias sociais estão em constante evolução, o que torna necessário conhecer o seu propósito como empreendedor e a sua audiência. Podendo assim, se relacionar de maneira verdadeira e coerente tanto no TikTok quanto em outras mídias.