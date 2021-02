Exploração de trabalho escravo em Quaraí

Na manhã da quinta-feira (28), a Polícia Civil deflagrou a Operação Unaí, em parceria com a Gerência Regional do Trabalho de Uruguaiana e o Ministério Público do Trabalho de Uruguaiana, e com a participação do Conselho Tutelar de Quaraí, para coibir a exploração do trabalho escravo. A investigação iniciou visandoa esclarecer situação aportada, em forma de denúncia ao Disque 100 – Direitos Humanos, na Delegacia de Quaraí, informando que, em uma Chácara desta cidade, moraria uma família, composta pelo casal e três filhos, onde as 2 crianças maiores trabalhariam na chácara, junto com o pai, fazendo atividades que não condiziam com suas respectivas idades, além do filho menor, de 07 anos de idade, fazer as tarefas de adulto, obrigado por seu pai, conforme a denúncia e com agressões, situação que, em tese, configuraria trabalho infantil.