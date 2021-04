Fecomércio-RS apresenta manifesto para marcar o Dia Mundial da Educação

No último ano, aprendemos muito. A sala de casa virou sala de aula. Professores viraram heróis e profissionais da saúde, super heróis. Enfrentamos o novo e descobrimos que, juntos, podemos continuar ou recomeçar. Tudo isso, porque a educação nos capacita e muda realidades. Mesmo em meio às mudanças, a maior lição é que a educação é essencial, pois “A educação muda. A educação cura.” No último ano, aprendemos muito. A sala de casa virou sala de aula. Professores viraram heróis e profissionais da saúde, super heróis. Enfrentamos o novo e descobrimos que, juntos, podemos continuar ou recomeçar. Tudo isso, porque a educação nos capacita e muda realidades. Mesmo em meio às mudanças, a maior lição é que a educação é essencial, pois “A educação muda. A educação cura.”

É com esse mote que o Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac comemora, no dia 28 de abril, o Dia Mundial da Educação. Um manifesto para enaltecer a educação e mostrar a diferença que ela faz na vida das pessoas e no mundo é o objetivo da Fecomércio-RS ao comemorar a data afirmando que, por meio da educação, individual e coletiva, podemos conter o vírus. “A instituição, já conhecida por capacitar e desenvolver a comunidade gaúcha, oferecendo desde o ensino infantil, até a Pós-Graduação, além de atuar fortemente no apoio aos empresários, tem como objetivo mostrar o quanto a educação e a conscientização da população podem mudar positivamente o cenário que estamos vivendo. A educação muda, mas, em tempos de pandemia, a educação também pode curar”, destaca a gerente do Núcleo de Marketing do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac, Simone Barañano.