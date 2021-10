Feira do Empreendedor 2021 deve reunir 100 mil pessoas em ambiente digital

Maior evento de empreendedorismo do Brasil será realizado totalmente de forma online e gratuita a partir deste sábado (23/10)

Com o conceito ‘‘Empreender sem fronteiras, sem limites’’, o Sebrae inicia no sábado, 23 de outubro, a edição 2021 da Feira do Empreendedor – maior evento do segmento no Brasil. Totalmente gratuito, o encontro será realizado em formato digital inédito. A expectativa é de que 100 mil pessoas de todas as regiões do país participem dos cinco dias de programação – entre palestras, consultorias e rodadas de negócios – em um ambiente digital 3D. Inscrições pelo www.feiradoempreendedor21.com.br.

Para acomodar a vasta programação da feira – e atento às novas tendências de mercado e na relação entre profissionais e empreendedores -, o evento será realizado por meio da plataforma Sebrae Experience. O ambiente digital dos cinco dias de evento será dividido em quatro pavilhões principais: Arena de Conhecimento (com 15 salas simultâneas), Arena de Negócios (Rodadas e Internacionalização), Pavilhão de exposição com 120 expositores, e área de Atendimento Consultoria e Crédito. O espaço virtual continuará disponível aos participantes do evento mesmo após o encerramento da feira, até 12/11. O objetivo é garantir o contato com expositores, oportunizar demais consultorias com o Sebrae e o fechamento de novos negócios.

Segundo o diretor-superintendente do Sebrae RS, André Vanoni de Godoy, o evento ocorre em momento oportuno, em paralelo à retomada de setores relevantes da economia e ao otimismo nos negócios. ‘‘O ambiente do empreendedorismo tem apresentado sinais significativos de melhora e, neste sentido, é fundamental incentivarmos e proporcionarmos oportunidades àqueles que participam deste processo, com base em informação e conteúdo relevante e atualizado’’, explica.

Foto: Divulgação/Sebrae RS