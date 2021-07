Fotógrafo faz ensaio de avó vestida como princesas em MG e fotos viralizam.

Thalles Lima fotografou a avó vestida de Branca de Neve, Bela, Chapeuzinho Vermelho e Cinderela.

Fotos de uma idosa vestida como princesas viralizou nas redes sociais nesta semana. As fotografias foram feitas pelo fotógrafo Thalles Lima, neto de dona Maria Carvalho de Lima, a modelo do ensaio realizado em Três Corações (MG).

Apesar de terem sido feitas em março deste ano, as fotografias chamaram a atenção da população nas redes sociais nesta semana. Nas fotos, dona Maria de 84 anos aparece vestida de Cinderela, Branca de Neve, Chapeuzinho Vermelho e Bela.

“Eu quis fazer este ensaio de princesas da Disney pra mostrar que as princesas também envelhecem e continuam bonitas mesmo com a idade”, explicou o neto da idosa.

O fotógrafo contou que usou saiotes utilizados em ensaios de gestantes e outras produções, adaptou blusas e acessórios para compor o figurino. O resultado final é uma junção da edição de cores com efeitos visuais.

As fotos foram feitas em uma área verde próxima à casa da mãe de Thalles. Ele contou que a avó não conhecia todas as princesas e por isso contou um pouco da história de cada uma antes da sessão.

“Ela conhece a Chapeuzinho Vermelho e a Branca de Neve. As outras, nós contamos para ela quem eram. No começo ela ficou receosa de ficar muito caricato, mas fui mostrando pra ela e ela adorou. Além disso, ela se divertiu bastante durante a sessão”, contou Thalles

Thalles contou que revelou as fotografias e entregou de presente para a avó e a reação dela foi a melhor impossível: gostou de todas as fotos.

“Eu perguntava pra ela qual foto ela mais tinha gostado e ela dizia que todas. Olhava e comentava ‘olha como estou linda nessa’. Eu também gosto de todas, mas eu acho que a Chapeuzinho Vermelho é a mais bonita, a que ela ficou mais fofa”, afirmou.

O neto e fotógrafo não imaginava a proporção que o ensaio teria e contou que a avó também não tem ideia da quantidade de pessoas que viram e compartilharam as fotografias.

“Foi muito mais do que eu imaginava. O primeiro vídeo que eu publiquei dela tem 1,5 milhão de visualizações. O meu objetivo com as fotos era eternizar esse momento e a minha avó. Agora, todas as gerações futuras da família vão ver estas fotos e conhecer ela. Eu sou muito grato pela oportunidade de fotografar minha avó”, contou.

Por Lara Silva, G1 Sul de Minas — Três Corações, MG