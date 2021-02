Governo do RS proíbe corridas de cachorros galgos.

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), assinou nesta quarta-feira (10) um decreto que proíbe a corridas de cachorros galgos no estado.

Além da proibição, foi encaminhado à Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul um projeto que parecido, que visa consolidar a lei no estado. A iniciativa é do deputado Gabriel Souza (MDB) e ativistas da causa animal.