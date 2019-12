Greve de professores tem paralisação parcial de escolas em Quaraí

Os primeiros dias da greve dos professores em Quaraí teve a paralisação parcial de algumas escolas estaduais da cidade.

Nesta quarta feira um grupo de manifestantes permaneçe na Praça General Osório. Em um levantamento feito pelo CPERS nesta terça (19) mostra que 601 escolas no Rio Grande do Sul aderiram totalmente à greve dos professores contra os ataques do Governador Eduardo Leite aos servidores públicos, e 575 aderiram parcialmente. O levantamento foi feito em 37 dos 42 núcleos do Sindicato. Algumas das escolas que estão paralisadas parcialmente só está mantendo apenas 5% do seu funcionamento mostrando uma grande adesão dos trabalhadores da educação na mobilização.

Segundo o Sindicato já são cerca de 70% dos trabalhadores em greve por todo o Estado.

A greve dos professores estaduais do Rio Grande do Sul se enfrenta com um brutal pacote de ajustes que Leite

quer aprovar contra o funcionalismo público, como a destruição do plano de carreira dos professores, ataque à organização sindical dos servidores, e outros. Trata-se de um enorme ataque a fim de fazer com que os trabalhadores paguem pela crise econômica do estado. E vem como continuidade regional da terrível Reforma da Previdência aprovada por Bolsonaro, Guedes, Maia e o congresso.