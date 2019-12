Greve na Educação tem forte adesão no Rio Grande do Sul.

A Greve do magistério estadual no Rio Grande do Sul tem adesão de 65% da rede pública e cresce a cada dia, já são mais de 1500 escolas públicas paradas em todo estado. A ameaça do governador Eduardo Leite (PSDB) de cortar o ponto dos professores grevistas a partir de segunda-feira surtiu efeito contrário. Comando de greve já registra adesão de 65% da rede pública.

Nesta terça-feira (26), os professores realizam nova assembleia geral, às 13h30, em frente ao Palácio Piratini, para debater os rumos da paralisação.

Às 16h, participam do ato unificado dos servidores públicos em protesto pelo atraso nos salários do funcionalismo, que já completou 47 meses.

A decisão de cortar o ponto foi anunciada pelo governador porque, segundo ele, não há justificativa para a greve. O Cpers-Sindicato informou que nenhuma escola foi notificada ainda sobre a decisão do governo.