Leite envia ao STF pedido de explicação a Bolsonaro por gastos na Saúde

Após as manifestações do presidente Jair Bolsonaro sobre a pandemia no RS, Eduardo Leite enviou ao STF um pedido de explicação por parte do chefe de Estado após a insinuação de que o governador gaúcho teria usado o dinheiro destinado à área da saúde para colocar as contas em dia. Bolsonaro chegou a dizer que Leite regularizou a folha de pagamento, mas se esqueceu da saúde.

No entendimento da administração estadual, o presidente usou um “discurso ambíguo” para propagar o suposto uso irregular de verbas. A ação ainda cita o crime de difamação por parte do presidente. Em entrevista à Rádio Gaúcha, o chefe do Executivo estadual afirmou que tenta criar as condições para a retomada das aulas presenciais. Leite mencionou que a falta de socialização entre as crianças pode afetar o desenvolvimento delas.