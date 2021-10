Livramento – Câmara aprova abertura de comissão para processar impeachment da prefeita Ana

A Câmara de Vereadores de Sant’Ana do Livramento aprovou por 10 votos a 6, nesta terça-feira (19), o pedido de abertura de comissão para cassação do mandato da prefeita do município, Ana Tarouco (DEM).

A denúncia feita pelo advogado pedetista Cezzar Mendina e é embasada na festa de alusão aos 133 anos da Santa Casa de Misericórdia, que está sob intervenção municipal, que, segundo o denunciante “extrapolou o limite do razoável quando foi promovido verdadeira festividade nas portas do nosocômio, com som em volumes altos, o que avançou a noite com danças, canos e intensa aglomeração”.

Minutos após o protocolo da denúncia, os vereadores aprovaram a abertura de comissão para o processo. Os nomes dos parlamentares favoráveis foram nomeados pelo presidente da Câmara, o vereador Enrique Civeira (PDT) foram: Eva Coelho(PDT); Gilbert Gisler (PSB); Rafael de Castro (PSB); Lídio Mendes (PTB); Dagberto Reis (PT); Cleber Custódio (PDT); Leandro Ferreira (PT); Aquiles Pires (PT); Romário Paz (MDB) e Maria Helena Duarte (PDT).

Votaram contrários os vereadores: Maurício Galo del Fabro (Progressistas); Duda Amaral (Progressistas); Elso Alvienes (PSC); Jovani Romarinho (Republicanos); Thomas Guilherme (PTB) e Felipe Torres (DEM).

O documento ainda detalha que houve o descumprimento da lei municipal “através de situação atípica e totalmente irregular, praticado pela própria Santa Casa e com a total ciência dos seus responsáveis, o que, além de ilegal, perturbou a todos os pacientes internados naquela oportunidade por conta de som alto, intensa reverberação do som…”, explica a denúncia.

Fonte: A plateia