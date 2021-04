Mais de 5 milhões de gaúchos deverão se vacinar contra a gripe a partir desta segunda-feira (12/9)

Estratégia está organizada em etapas para distribuir público prioritário.

Inicia-se na próxima segunda-feira (12/4) a Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe, começando pelos grupos das crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e puérperas (mulheres até 45 dias após o parto), trabalhadores da saúde e povos indígenas. Serão, no total, três etapas da campanha, totalizando 5 milhões de pessoas aptas a receber a vacina no Rio Grande do Sul.

A partir de 11 de maio, poderão se vacinar os idosos (60 anos ou mais) e professores. Na última etapa, que começa em 9 de junho e termina em 9 de julho, será a vez dos demais grupos prioritários (pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente e outros, veja abaixo).

A chefe da Divisão de Vigilância Epidemiológica do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs), Tani Ranieri, explica que a vacina contra a gripe não protege contra a Covid, mas ajuda a evitar a sobrecarregar o sistema de saúde.

Cronograma e grupos prioritários

1ª etapa: de 12 de abril até 10 de maio Crianças acima dos 6 meses e menores de 6 anos – 765.827 Gestantes e puérperas – 117.541 Trabalhadores da saúde – 361.210 Povos indígenas – 30.347

2ª etapa: de 11 de maio até 8 de junho Pessoas acima dos 60 anos – 2.143.707 Professores – 141.254

3ª etapa: de 9 de junho até 9 de julho Pessoas com comorbidades – 777.224 Pessoas com deficiência permanente – 399.436 Caminhoneiros – 111.289 Trabalhadores de transporte coletivo – 42.831 Trabalhadores portuários – 4.051 Forças de segurança e salvamento – 31.489 Forças Armadas – 38.899 Funcionários do sistema prisional – 4.881 População privada de liberdade – 40.099

Meta de vacinação Meta de vacinação A meta de vacinação é atingir 90% de cada um destes grupos prioritários: crianças, gestantes, puérperas, idosos, povos indígenas, professores e trabalhadores da saúde.

Vacinômetro Dados da Campanha de Vacinação contra a Gripe ficam disponíveis, a partir do início da campanha, no site do Sistema de Informações do Plano Nacional de Vacinação (SI-PNI). Os dados são atualizados conforme os municípios alimentam o sistema de informações.

Dia D e operacionalização da vacinação Municípios têm autonomia para definir a data do Dia D de mobilização da vacinação contra a Gripe – um sábado em que os postos de saúde e casas de vacina se mantêm abertos para garantir a vacinação dos grupos prioritários. Possuem autonomia também, de acordo com a realidade local e recursos disponíveis, para definir as estratégias usadas para alcançar o público-alvo, locais e equipes de profissionais convocados. O Estado recomenda, porém, utilizar sistema de agendamento, horário estendido nas Unidades de Saúde, parcerias com instituições e outros setores, vacinação fora dos postos e busca ativa. Também é necessário organizar a vacinação de modo a evitar aglomerações e realizar demais ações para prevenir o contágio de Covid.

Carteirinha de vacinação Público deve levar sua carteira de vacinação. Vacinadores podem aproveitar a oportunidade para colocar os esquemas de vacinação das crianças em dia.

Composição da vacina Em 2021, a vacina contra a gripe protege contra as cepas de Influenza: – A/Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09 – A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2) – B/Washington/02/2019 (linhagem B/Victoria)

Vacinação de crianças Para crianças que estiverem recebendo a vacina contra a gripe pela primeira vez, devem ser aplicadas duas doses, com intervalo mínimo de 4 semanas entre elas.

Vacinação contra a gripe x Covid De acordo com a chefe da Divisão de Vigilância Epidemiológica do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs), Tani Ranieri, ainda não há estudos que comprovem a segurança da aplicação conjunta da vacina contra a Covid com outras. Por isso, a recomendação é manter um intervalo mínimo de 14 dias entre elas. Deve-se priorizar a vacinação contra a Covid. Se a pessoa apresentar sinais de infecção por Covid, adiar a vacinação até a recuperação clínica total e, pelo menos, quatro semanas após o início dos sintomas.

Doses distribuídas Já foram distribuídas 368.830 doses de vacina contra a gripe às 18 Coordenadorias Regionais de Saúde (CRSs), e equivalem a cerca de 29% da população prevista para a primeira etapa da campanha.