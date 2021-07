Marinha do Brasil abre inscrição para o Concurso Público de Admissão ao Colégio Naval em 2021 (CPACN/2021

As inscrições para Concurso Público de Admissão ao Colégio Naval (CPACN/2021) serão aceitas no período de 26 de junho até 18 de julho de 2021. São oferecidas 129 vagas para brasileiros natos ou naturalizados do sexo masculino, ter 15 anos completos e menos de 18 anos de idade no primeiro dia do mês de janeiro de 2022, nos termos da Lei nº 12.704, de 8 de agosto de 2012; ter concluído, com aproveitamento ou estar em fase de conclusão do 9º ano do Ensino Fundamental. A taxa de inscrição é de R$ 90,00.