Municípios estreiam protocolos próprios

As regiões de Novo Hamburgo, Taquara e Canoas são as primeiras com planos próprios de distanciamento aprovados pelo Governo do Estado. Classificadas como bandeira vermelha no mapa prévio do plano de distanciamento controlado, as regiões poderão adotar flexibilizações menos rígidas que as recomendadas pelo Palácio Piratini. Restaurantes e o comércio não essencial, principalmente, serão os setores beneficiados. Pelotas e Passo Fundo também protocolaram pedidos com base no decreto de cogestão do plano, mas ainda aguardam resposta. Nesta segunda-feira, o Governo do Estado apresenta o mapa definitivo da 15ª semana do modelo de distanciamento controlado. Nessa rodada, 28 municípios ou regiões apresentaram contestações.