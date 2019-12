O Partido dos Trabalhadores está convocando a sua militância da região para uma plenária que acontecerá na Câmara de Vereadores de Alegrete, as 9 horas deste sábado 7 de dezembro, com ato coletivo de posse dos Presidentes Municipais do PT dos municípios da região.

Foi confirmada a presença do Presidente eleito do PT Estadual, Deputado Paulo Pimenta. Após,o evento acontecerá um almoço de confraternização por adesão no Sindicato da Alimentação.