Polícia Federal deflagra operação contra a importação irregular de pedras semipreciosas

A Polícia Federal deflagrou, nesta sexta-feira (15/10), a Operação Caminho das Pedras, de repressão à importação clandestina de pedras preciosas e semipreciosas do Uruguai para o Brasil. Policiais federais cumprem dois mandados de busca e apreensão no município de Quaraí/RS.

A investigação apura a atuação do proprietário de uma empresa de fachada localizada em Quaraí, utilizada para dar aparente legalidade à importação de gemas e minerais trazidos clandestinamente do Uruguai. A empresa seria utilizada para remeter esses materiais a diversas localidades do país, para cidades com histórico de exploração desses minerais e funcionaria, basicamente, para expedição de notas fiscais forjadas, viabilizando o transporte desse material até o destinatário final.

A cidade de Artigas, no Uruguai, é reconhecida internacionalmente pela exploração de jazidas de pedras preciosas e semipreciosas. Assim, a localização da empresa na cidade brasileira de Quaraí faria parte de uma estratégia para dissimular a real origem desses materiais.

A suspeita é de que o investigado atue como intermediário no mercado clandestino de minerais, fornecendo pedras preciosas e semipreciosas para empresas e empresários do ramo e, inclusive, para exportação do material.

Fonte: Comunicação Social da Polícia Federal em Santana do Livramento