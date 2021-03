Policiais Civis farão Sirenaço, nesta quarta (10), por vacina e contra as mortes de Policiais pela Covid-19

A UGEIRM (Sindicato dos Policiais Civis) está convocando um Sirenaço, nesta quarta-feira (9) às 10 horas, para alertar a população em relação ao crescimento do número de mortes de Policiais Civis em decorrência da Covid-19 e em defesa da vacinação imediata dos Policiais Civis. Em Porto Alegre, a direção do Sindicato estará em frente ao Palácio da Polícia e convoca os (as) demais policiais a realizar o Sirenaço em suas delegacias de origem, em todo o estado, respeitando todos os protocolos de segurança em relação à Covid-19.

É preciso que seja retomada, de forma rigorosa, as políticas de distanciamento social nas Delegacias, com a exigência que a população utilize máscaras e mantenha o distanciamento recomendado, além da restrição no número de pessoas dentro das Delegacias. É preciso que o revezamento seja retomado em todas as Delegacias e não apenas como uma recomendação aos Delegados. É preciso que a política de proteção aos Policiais seja centralizada na Chefia de Polícia, sem a possibilidade de cada Delegacia determinar suas regras. O momento é extremamente grave para toda a população, como já demonstrado pelo próprio governador Eduardo Leite, ao acabar com o sistema de gestão compartilhada. Nesse momento, a Chefia de Polícia precisa ser rigorosa e exigir que todas as regras sejam seguidas em todas as Delegacias.