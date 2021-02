Primeira indígena a se vacinar contra a Covid-19 no Brasil, Vanuzia Costa Santos, 50, mora na aldeia multiética Filhos dessa Terra, localizada no bairro Cabuçu em Guarulhos. Técnica de Enfermagem e assistente social, Vanuzia é também presidente o Conselho do Povo Kaimbé, originário do Nordeste. Hoje, Massacará tem cerca de 200 famílias, cerca de outras 180 famílias deste povo residem em São Paulo. Vanuzia veio morar no estado em 1988 para trabalhar.