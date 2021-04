Promoções de policiais civis e militares serão encaminhadas nos próximos dias, diz Leite

O Dia do Policial Militar e Civil – comemorado junto ao feriado do patrono das forças de segurança, Tiradentes, nesta quarta-feira (21) – é marcado por um anúncio importante no Rio Grande do Sul. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, o governador Eduardo Leite (PSDB) antecipou que a autorização para as promoções de agentes que atuam no Rio Grande do Sul será encaminhada nos próximos dias.