Quaraí ganha mais um Polo Universitário: Inovare é Estácio

No novo polo, é oferecido um portfólio de mais de 300 cursos de graduação e pós-graduação, entre licenciaturas e bacharelado, para as áreas de gestão, tecnologia, saúde, licenciaturas e área jurídica.

A Escola Inovare polo Universidade Estácio tem o compromisso firmado com a cidade de Quaraí, em promover uma educação de alto nível e um atendimento de excelência proporcionando uma experiência completa para o aluno. “Pretendemos crescer fundamentados na proximidade com o aluno, oferecendo toda uma estrutura de espaços, laboratórios, equipamentos e pessoal à disposição de nossos acadêmicos”, destaca Daiane Costa, diretora da Inovare e parceira da Estácio Polos EAD Quaraí.

Para conhecer: comemorando 50 anos em 2020 e com cerca de 900 mil alunos, a Estácio é um dos maiores grupos educacionais do Brasil. No ensino presencial, atua em 23 estados e no Distrito Federal, totalizando 93 unidades.

Já no Ensino a Distância, conta com mais de 1,1 mil polos de EAD no país, incluindo 40 no Rio Grande do Sul. As instituições e cursos são reconhecidos pelo MEC, a partir de um modelo de ensino nacionalizado, com currículos alinhados às necessidades do mercado de trabalho, e também apostando na tecnologia e inovação como diferenciais para aprimorar o aprendizado.