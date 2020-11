QUARAIENSE BRUNO SILVEIRA TEM EXCELENTE RESULTADO EM COMPETIÇÃO ESTADUAL DE CICLISMO.

A primeira volta do Rs de Mountain Bike, reuniu mais de 200 competidores e grandes nomes do ciclismo brasileiro e teve como destaque a participação do quaraiense Bruno Silveira que encerrou a competição em 4° lugar na Elite, a mais forte das categorias.

Outros quaraienses obtiveram ótimos resultados, como João Martins e Otávio Mirahil, respectivamente 3° e 4° lugares na categoria Sub 30.