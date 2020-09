RS chega aos 100 mil infectados por coronavírus.

Do primeiro registro da doença até ontem, 2.822 pessoas morreram com Covid-19 no RS, o que faz com que o Estado tenha a quarta menor mortalidade no país, conforme o Ministério da Saúde, atrás de Minas Gerais, Paraná e Mato Grosso do Sul. Desde março, o número de leitos de UTI praticamente dobrou no RS, mas a ocupação permanece alta.