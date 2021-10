RS conta com diversos projetos para distribuição de absorventes femininos

Na contramão da medida do presidente Jair Bolsonaro, que vetou a distribuição sem custos de absorvente feminino a estudantes de baixa renda e pessoas em situação de rua, o RS conta com diversos projetos sobre o tema. Somente no Legislativo estadual há três projetos tramitando na Comissão de Constituição e

Justiça, enquanto na Câmara de Porto Alegre existem sete propostas para o assunto. Uma das iniciativas que estão na Assembleia Legislativa prevê a inclusão de absorventes na cesta básica e a distribuição do produto não apenas para alunas da rede pública e pessoas em vulnerabilidade extrema, como também para apenadas. Na Capital, as proposições sugerem a entrega dos itens em escolas públicas e postos de saúde, além da criação de campanhas de educação sobre a precariedade menstrual.