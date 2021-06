Semana do Meio Ambiente: Fundatec realiza live com o tema “Gestão de resíduos: como destinar corretamente o lixo em casa e na empresa”

Diariamente, consumimos energia, materiais, produtos e alimentos, gerando resíduos ao utilizá-los. Segundo dados recentes da WWF Brasil só com o plástico, apenas 145 mil mil toneladas foram recicladas em 2019, de um total de 11,3 milhões, ou seja, 1,3%. Neste sentido, já imaginou que incrível seria reciclar e reutilizar o máximo que pudéssemos? Com o objetivo de responder esta e outras perguntas e de trazer alternativas para o problema do lixo, através da educação e difusão de boas práticas, a Fundatec realiza no dia 16 de junho, às 19h a live “Gestão de resíduos: como destinar corretamente o lixo em casa e na empresa?”. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas no link https://bityli.com/zASsa. Os inscritos terão benefício de 10% em todos os cursos de aperfeiçoamento da Instituição.

O evento terá como convidado Rafael Dutra, Diretor de Operações da Trashin, empresa referência em gestão de resíduos, logística reversa e ESG – práticas ambientais, sociais e de governança. Rafael abordará sobre a coleta seletiva e sua importância para a educação, separação e destino dos resíduos recicláveis de casas, condomínios, escolas e empresas.

A live é uma grande oportunidade para quem deseja saber mais sobre o tema e aproveitar as dicas para educar a todos em casa ou na empresa,a fazerem o descarte consciente dos resíduos. Para mais informações, acesse o link de inscrições acima ou entre em contato pelo e-mail eventos@fundatec.org.br.