Senac Santana do Livramento abre inscrições para curso de Cuidados Básicos com Idosos

Até 2025, segundo a OMS, o Brasil será o sexto país do mundo em número de idosos. Entre 1980 e 2000 a população com 60 anos ou mais cresceu 7,3 milhões, totalizando mais de 14,5 milhões em 2000 e a expectativa média de vida também aumentou e por isso os idosos precisam da melhoria ou manutenção da saúde e qualidade de vida. Ciente dessa realidade, o Senac Santana do Livramento está com inscrições abertas para o curso Cuidados Básicos com Idosos. Uma nova turma inicia dia 13 de julho, com aulas às terças e quintas-feiras, das 14h às 17h.