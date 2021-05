Sesc/RS está com inscrições abertas para desafios de ciclismo em dez cidades gaúchas.

Manter a saúde, buscar uma distração e alimentar o espírito de competição na ausência de eventos esportivos tem sido uma dificuldade para os atletas profissionais e amadores durante a pandemia. Paraincentivar a prática esportiva e a superação pessoal, o Sesc/RS está com inscrições abertas para dez desafios de bike no Rio Grande do Sul, em que os ciclistas são incentivados a percorrer grandes distâncias, monitorar suas marcas por meio de aplicativos e compartilhar os resultados. A proposta é que os atletas completem percursos que vão de 100 km a 2000 km em um período de cerca de um mês.

De acordo com o instrutor de academia do Sesc Cachoeira do Sul Andersen Purper Ortiz, o ciclismo, seja na modalidade Speed (no asfalto), no Mountain Bike (MTB – em trilhas e estradas de chão batido), ou na Bike Indoor (nas academias ou em casa), traz como resultados a resistência muscular, principalmente nas pernas, condicionamento físico, controle da glicemia, colesterol e pressão arterial, além de eliminar toxinas do corpo por meio do suor. “O pulmão e o coração são como músculos que também precisam de estímulos para se conservarem saudáveis e ter uma rotina de bike ajuda muito para mantê-los fortalecidos”, destaca Ortiz.