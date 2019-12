TEVE GRENAL, TEVE GOL E TEVE CONFUSÃO.

Sub 15 – Inter vence Grenal e aquece torneio Internacional do Pampa em Quaraí.

O time sub-15 do Inter venceu o Grenal na tarde de sábado, pela etapa de chaves da 1ª Copa Internacional do Pampa em Quarai, e assegurou um lugar nas semifinais da competição. Em disputado encontro e com gol de Lukayan, no segundo tempo, o Inter confirma presença na semifinal 2 que será disputada no Aluísio Falcão na manhã de domingo, enfrentando o Peñarol de Montevideu.

A equipe comandada por Lucas Marchetti tem campanha com um empate e duas vitórias. Foram 4 gols feitos e nenhum sofrido. Após o gol de Lukayan os jogadores se envolveram em uma trifurca que pouco durou, mas deu “o tom grenal” á cinzenta tarde de sábado.

As semifinais do torneio estão agendadas a partir das 10h deste domingo e prevê o enfrentamento de Danúbio Vs. Progresso de Pelotas na primeira partida.

Foto: Vitor MirailH – SECOM/PMQ