TRÂNSITO – Quaraí adere à Balada Segura.

O Diretor Municipal de Trânsito, Cristiano de Lima e Silva definiu com o Delegado de Polícia, Carlos Henrique Ferro Da Silva Santos, e com o Tenente Conrado, comandante do Pelotão da Brigada Militar de Quaraí a instauração na nossa cidade da Operação Balada Segura, conforme publicação no DOE (Diário Oficial do Estado) o Termo de adesão ao Termo de Cooperação n° 34/2016.

O projeto existe no estado desde 2011 e atualmente conta com 35 municípios conveniados.

Na região, as cidades de Santana do Livramento, Alegrete e Uruguaiana também aderiram a iniciativa que na pratica consiste em blitze de fiscalização realizadas de forma sistemática e contínua e em ações educativas.

A fiscalização acontece normalmente à noite, em locais de grande concentração de bares e casas noturnas e em rotas de deslocamento para festas e eventos, além de saídas para feriados e datas comemorativas. Aborda os condutores e os convida a soprar o etilômetro, podendo assim comprovar que não se encontram alcoolizados. Documentação e outros itens ligados à segurança também são revisados. Já as ações pedagógicas buscam sensibilizar diferentes públicos para o problema através de palestras, participações em eventos e por meio de campanhas publicitárias.

Foto: Ilustrativa