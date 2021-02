Vacina chega enquanto Covid quebra marcas no RS

As primeiras doses da vacina contra o coronavírus serão aplicadas em mais um momento marcante da pandemia no Rio Grande do Sul. Provavelmente hoje o Estado chegará a 10 mil vítimas fatais da Covid-19, poucos dias após ter superado a barreira de meio milhão de casos. No mapa definitivo da 37ª semana do distanciamento controlado, à exceção das regiões de Caxias do Sul e Guaíba, que ficaram na bandeira laranja, o restante do RS foi classificado como bandeira vermelha, ou seja: onde há alto risco de contaminação com o coronavírus.

Em Porto Alegre, onde a ocupação de leitos de UTI por pacientes com Covid-19 havia caído por mais de uma semana após a virada do ano, já vê o quadro se estabilizar em um patamar alto novamente depois do segundo dia de alta. Ontem à noite, eram 281 pessoas em tratamento intensivo em razão do coronavírus em hospitais da Capital.